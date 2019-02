Heidi Klum: Wirklich schwanger? Diese Bilder sind eindeutig!

Es war DER Verplapperer der Woche: In einem -Interview plauderte Heidi Klums ehemaliger „GNTM“-Co-Juror aus, was sich alle fragten: Ist die 45-Jährige wirklich schwanger mit Baby Nummer fünf? „Ich glaube ja. Ja. Das hat mir Tom so gesagt“, sagte Joop – und trat damit eine Lawine los.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Dunkle Wolken über ihrem Liebesglück!

Heidi Klum: Ist sie wirklich schwanger?

Denn schon zuvor hatten viele ganz besonders auf Heidis sonst recht flachen Bauch geguckt – nicht zuletzt, weil sie den mit allerlei Merkwürdigem fütterte und diese Bilder auch auf teilt! Japanische Sesamcracker mit Parma-Schinken – zum Frühstück! Omelett, nicht in der Diätversion aus reinem Eiweiß, sondern ganz üppig mit Kartoffel-Garnitur. Und das, wo sie doch auch ihren aktuellen „GNTM“-Meeedchen wieder schmale Kost verordnet.

Auch Tom Kaulitz schürt Gerüchte

Auch Tom heizte die Spekulationen weiter an. Im -Talk mit antwortete der nämlich auf die Baby-Frage: „Das sag ich dir nicht!“ Ein Dementi klingt anders … Genauso wie dieser Umstand: Klamotten trägt Heidi in den letzten Wochen gern mal noch eine Nummer größer! Schon im August hatte sie ein fünftes Kind nicht ausgeschlossen: „Ich weiß nicht. Ich meine, du weißt nie, was im Leben so passiert. Dinge passieren einfach!“ Was definitiv passiert: Tom war nicht nur in den vergangenen Tagen mit seiner Band auf Promo-Tour in Deutschland – er muss auch ab Ende April zwei Monate lang Konzerte in aller Welt geben! Eine harte Zeit, die Heidi mit „GNTM“-Finale und ihren Kids allein überstehen muss. Andererseits: Nach vier Kindern weiß sie ja auch, wie das alles läuft …