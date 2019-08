Heidi Klum: Wow! So teuer ist das Mini-Kleid des Topmodels!

Das gerne mal ordentlich in die Tasche greift, um sich ein heißes Designer-Teil zu gönnen, ist definitiv nichts Neus. Mit einem ihrer neusten Looks, brachte sie ihre Kreditkarte nun jedoch ganz besonders zum Glühen...

Klau den Look von Heidi Klum!

Heidi Klum ist eine Stilikone

Seit Jahrzehnten dient Heidi für eine Vielzahl von Frauen als waschechtes Fashion-Vorbild. Egal was Heidi Klum trägt: Sei setzt einen Trend nach dem anderen. So auch jetzt! Heidi zeigt sich in ihren Flitterwochen in einem Kleid des australischen Labels Zimmermann und sieht darin einfach umwerfend aus. Aber nicht nur das Kleid erregt bei Heidis Fans jede Menge Aufmerksamkeit, auch der Preis. Das Minikleid "Hounour" ist nämlich für stolze 915 Euro erhältlich. Wow! Was für eine stolze Summe! Heidi scheint sich in ihrem Outfit jedenfalls sichtlich wohl zu fühlen...

Heidi strahlt in ihrem Kleid mit der Sonne um die Wette

Zu ihrem Minikleid trägt Heidi eine Cateye-Sonnenbrille in XXL und posiert wie eine Meerjungfrau am Bug eines Schiffes. Das Glück über ihre Eheschließung vor knapp drei Wochen sowie die Freude über die gemeinsame Flitterwochen-Zeit mit ihrem Tom steht ihr dabei sichtlich ins Gesicht geschrieben. Ob uns Heidi in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Seit ihr von Heidis Look genau so begeistert wie wir? Hier könnt ihr ihn ganz einfach "nach-shoppen":

LOVE, LOVE, LOVE! Bei Heidi stehen alle Zeichen auf LIEBE: