Heidi Klum zeigt ihren String-Tanga!

Während die Moderatorin selig mit ihrer soeben gewonnenen Trophäe im Arm schlummert, ist ihr die Jogginghose offenbar ein klein wenig zu tief gerutscht. Oberhalb des Gummizugs zeichnet sich nämlich eindeutig ihr String-Tanga ab.

Heidi Klums Freizügigkeit ist ja zwischenzeitlich fast schon legendär: Ob Po, Brüste oder gleich ganz nackt - die GNTM-Chefin zeigt nur zu gerne, was sie hat und hat damit in der letzten Zeit schon für so manche Schlagzeile gesorgt.

Offenbar beherrscht Heidi ihre Nackt-Show nun inzwischen sogar schon im Schlaf...