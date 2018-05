Heidi Klum zeigt Tochter Leni öffentlich!

Eigentlich zeigt Model Heidi Klum (44) ihre Tochter Leni und auch ihre übrigen Kids nicht öffentlich. Und wenn, dann nur von hinten oder mit gepixeltem Gesicht. Jetzt präsentierte die 44-Jährige ihre Tochter jedoch der Öffentlichkeit - und zwar ohne sie zu verstecken.

Der Grund dafür: Heidi Klums Mama-Stolz! Bei einem Tanz-Auftritt ihrer kleinen Tochter Leni drehte das Model ein Video und stellte es anschließend ins Netz.

Heidi Klum: "So stolz auf meine Leni"

Auf ihrem Instagram-Account ist nun zu sehen, wie Leni Pirouetten dreht und ihr Bein in die Höhe schmeißt. Heidis Kommentar: "So stolz auf meine Leni".

Auf dem Video ist sie übrigens die Tänzerin, die zu Beginn ganz links tanzt und ab der Mitte dann an zweiter Stelle von links steht.

So proud of my LENI Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Mai 9, 2018

Heidi Klum: "All die harte Arbeit hat sich ausgezahlt"

Erst vor Kurzem postete Heidi Klum ein Foto ihrer Tochter mit einem Pokal in der Hand. Dazu schrieb sie: "All die harte Arbeit hat sich ausgezahlt". Leni scheint also schon damals einen Tanzwettbewerb gewonnen zu haben oder zumindest auf dem Treppchen gelandet zu sein.

Heidis Fans erkennen in dem Foto die Zukunft, die der kleinen Leni womöglich bevorsteht: Eine große Tanzkarriere. Denn: Sie trägt auf dem Schnappschuss wohl die Jacke der "Abby Lee Dance Company", die für ihre professionelle Tanzausbildung bekannt ist.