Heidi Klum: Zu viel Kritik! Sie macht knallhart Schluss

Ein Indiz: Heidi schaltet die Kommentare auf Instagram oft einfach aus. Die Fans können also sehen, was sie postet – aber nicht sagen, was sie davon halten. Oha! Da ist aber jemand empfindlich! Vor allem bei "Germany’s Next Topmodel" lässt sich das Model nicht reinreden. Ex-Juror Wolfgang Joop (79) hatte nie ein Mitspracherecht: "Das macht Heidi. Da kann keiner helfen." Und wer nicht mehr passt? Der fliegt raus!