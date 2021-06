Heidi Klum: Zuckersüße Adoptions-News

"Wir haben unseren Hund von der Familie meines Mannes. Er war ein Baby, und sie konnten nicht noch einen Hund gebrauchen, also habe ich ihn genommen. Er ist so schwer zu waschen, er passt nirgendwo rein! Deshalb muss ich ihn in der Dusche waschen. Aber er mag es nur, wenn ich mit dusche", erklärt die Modelmama nun bei "Ellentube" und gibt damit ein zuckersüßes Familiengeheimnis preis. Ihr Hund wurde also aus Toms Familie heraus "adoptiert", um bei Heidi ein neues zu Hause zu finden. Das Heidi auf ihren Vierbeiner nicht mehr verzichten kann, ist selbstredend. So begleitet er das Topmodel mit ihrer Familie auch auf jeder langen Reisen und ist immer ganz in Heidis Nähe...

Ob das Topmodel uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr zuckersüßen Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...