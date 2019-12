Heidi Klum: Zuckersüße Enthüllung über Tochter Leni

Reddit this

Normalerweise hält ihre Kinder komplett aus der Öffentlichkeit raus. Doch in der letzten Folge von "Queen of Drags" plauderte sie aus dem Nähkästchen...

Heidi Klum: Schock-Enthüllung! Ihre Familie steht vor einem Scherbenhaufen

Intime Beichte über Tochter Leni

Heidi, und hatten sich im Halbfinale etwas ganz Besonderes für die Queens überlegt: eine gemeinsame -Session. Während Massage und Maniküre tauschten sich die Juroren mit den letzten Kandidatinnen aus. Heidi und Bambi Mercury plauderten über das Elternsein. "Ich bin mega aufgeregt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal in diese Situation komme. Es ist der Wahnsinn. Zu Weihnachten werde ich ein Kind links und ein Kind rechts haben", erzählte Bambi. Und verriet gleich auch noch die Namen. "Meine Lieblingsoma ist vor 20 Jahren gestorben. Deswegen heißt meine Tochter Frieda. Es ist ein alter Name. Und die andere heißt Victoria." Heidi war hin und weg. "Meine Leni ist auch von meiner Oma", erklärte sie. Auf die Frage von Bambi, was das erste Wort von Leni war, offenbarte die Modelmama: "Mama, natürlich!" Wie süß!

Mittlerweile sind die Zwillinge von Bambi übrigens per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. "Die Babys sind da! Hallo Mädels", verkündete er stolz auf . Herzlichen Glückwunsch!

Hat Heidi Klum alle belogen? Die krassen Vorwürfe erfahrt ihr im Video: