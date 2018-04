Heidi Klum: Zurück zu Ex-Freund Vito Schnabel!

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Erst kürzlich sorgten die Bilder von Heidi Klum und Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz für reichlich Aufsehen in der Öffentlichkeit! Dabei zeigte sich die beiden wild knutschend und frisch verliebt vor den Kameras. Doch nun die Wende! Wie jetzt bekannt wurde, soll Heidis Ex-Vito Schnabel dem Topmodel wieder näher sein, als viele Fans vielleicht vermuten...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Liebes-Aus enthüllt!

Heidi Klum: Was läuft mit Vito Schnabel?

Wie jetzt durch "Vanity Fair" berichtet wurde, soll Heidi Klum eine neue Luxusimmobilie im New Yorker Szenestadtteil SoHo erstanden haben. Das Topmodel soll sich dabei ein Traum-Penthouse für knappe 4,1 Millionen gegönnt haben - eigentlich nichts Außergewöhnliches. Was viele Fans dabei jedoch verwundert: Die Galerie von Heidis Ex Vito Schnabel soll nur knappe 15 Gehminuten von der neuen Topmodel-Bleibe entfernt liegen.

Heidi Klum: Was denkt Tom Kaulitz darüber?

Während nach Heidis Immobilienkauf eigentlich davon ausgegangen wurde, dass sich Heidi und Tom ein neues Liebesnest einrichten wollen, wird nun darüber spekuliert, ob das Topmodel durch den Umzug Vito wieder näherkommen möchte. Was Tom von dieser Tatsache hält, ist jedenfalls nicht bekannt. Auch die Model-Mama äußerte sich noch nicht zu den Gegebenheiten. Wir können also weiterhin gespannt sein...