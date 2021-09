Heidi Klum: Zwillings-Hammer!

Für die "Photopia" in Hamburg wurde eine riesige Skulptur von Heidis Kopf erstellt. Die Model-Mama ist hin und weg von ihrer Doppelgängerin. Sie repostete den Beitrag des Events auf Instagram und kommentierte begeistert: "Ich freue mich, Teil der Photopia Hamburg zu sein!" Die Fans sind dagegen geteilter Meinung über das Kunstwerk. Neben all den Komplimenten sammeln sich auch kritische Kommentare wie "Das wird Heidi Klum definitiv nicht gerecht. Sie sieht aus wie eine andere Person" und "Man sieht nur ihre Zähne!" in den sozialen Netzwerken.