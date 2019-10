Heidi Klum: Zwillings-Sensation!

Reddit this

ist immer für eine Überraschung gut! Auf veröffentlichte die Modelmama jetzt einen kurzen Clip mit einer Frau, die ihr wie aus Gesicht geschnitten aussieht. "Nicht nur mein Mann hat einen Zwilling. Ich auch!", schreibt sie dazu. Huch, haben wir da was verpasst?

Dieses Zwillings-Video sorgt für Wirbel

Nein, natürlich nicht! Die Frau in dem Video ist Komikerin Martina Hill. Schon seit Jahren parodiert sie die Modelmama, äfft ihre Quietschstimme nach. Für Heidi kein Problem! Die Modelmama kann über die Karikatur lachen. Am Sonntagabend hatte sie sogar einen Gastauftritt in Martinas Show.

Heidi Klum: Aus und vorbei! Sie macht offiziell Schluss

So war das erste Treffen von Heidi Klum und Martina Hill

Trotzdem zitterte Martina vor dem ersten Treffen bei "Wetten dass..?" 2010 die Knie. "Plötzlich kündigte Heidi an, und sie kam aus dem Publikum auf mich zu gelaufen. Da hab ich mich vielleicht erschrocken! Ich wusste zwar, dass sie da war, aber nicht, dass wir in der Sendung aufeinander treffen", erzählte Martina der "Gala". "Sie war super freundlich und ich total erleichtert. Hinter den Kulissen hat mich dann Papa Klum auch noch herzlich mit 'Hallo Töchterchen!' begrüßt und ich habe mit Quietschstimme 'Hallo Papa!' geantwortet."

Hat Heidi Klum etwa alle belogen? Die krassen Anschuldigungen erfahrt ihr im Video: