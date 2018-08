Heidi Morawetz: Die Beauty-Ikone ist tot

Heidi Morawetz ist tot. Die bekannte -Ikone aus Österreich starb im Alter von 79 Jahren.

Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie mit vielen bekannten Fotografen zusammen. Bevor sie in Pension ging, leitete sie die Chanel-Abteilung. Im Jahr 1978 kreierte sie die erste Kollektion für Yves Saint Laurent. "Heidi Morawetz, bekannt für ihren angeborenen Sinn für Farbe und Eleganz, ist gestorben", teilte Chanel auf seiner -Seite mit.

Chanel bestätigt die Todesnachricht

"Sie hat die The Rouge Noir and Le Blanc de Chanel Kollektionen entwickelt. Ihre Vision von Schönheit wird immer mit der Geschichte von Chanel verbunden sein“, heißt es in dem Statement weiter. Auch für den roten Rouge Noir Nagellack ist sie bekannt, wie „Die Presse“ berichtet. Am 9. August ist sie gestorben – die Todesursache ist bisher nicht bekannt.