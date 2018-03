Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Heute Abend ist Heiko Lochmann mit seinem Zwillingsbruder Roman erstmals bei Let's Dance zu sehen. Die beiden erlebten ihren großen Durchbruch als Youtube-Stars. Ihr Leben spielte sich dadurch weitestgehend in der Öffentlichkeit ab. Kaum ein Fan ist nicht über die Lochis informiert. Doch jetzt der Schock! Ein kürzlich aufgetauchtes Foto zeigt Heiko mit einem Baby im Arm. Ist Heiko etwa Papa?

Let's Dance: Die Lochis - Beziehungsgeheimnis gelüftet!

Heiko und Roman Lochmann bei Let's Dance!

Heute Abend schwingen Heiko und Roman bei Let's Dance das Tanzbein. Obwohl die beiden Brüder sonst alles gemeinsam machen, treten sie bei Let's Dance gegeneinander an und kämpfen beide um den ersten Platz. Wer gewinnen wird, wird sich zeigen. Allerdings könnte heute Abend vor allem Heiko im Mittelpunkt stehen. Der Grund: Ein überraschendes Foto zeigt Heiko mit einem Baby im Arm. Die Fans sind verwirrt: "Ist Heiko heimlich Vater geworden?"

Heiko Lochmann: Baby-Bild sorgt für Aufsehen

Als echte Youtube-Stars ist es kaum verwunderlich, dass die Lochis immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Privatleben teilen. Ein Post von Heiko sorgt dabei für besonders viel Aufsehen. Zu sehen ist der Star, wie er ein Baby im Arm hält. Die Fans sind verwundert: "Was hat es mit dem Kind auf dich?" Sie schreiben: "Du hast ein Kind?" sowie "Ist das dein Kind?" Doch Heiko kann Entwarnung geben. So kommentiert er: "Das ist Valentino, 5 Tage alt & ist der Sohn von Domenico, unserm 'alten' Fahrlehrer. Ganz viel Glück dir & deiner Frau. Das beste Geschenk, was du dir hättest vorstellen können." Somit wird deutlich: Das Baby ist von einem Bekannten der Lochis. Ob Heiko heute Abend trotzdem noch auf das Baby-Bild angesprochen wird? Wir können gespannt sein...