Heiner Lauterbach: Er schwärmt von dieser Frau

Heiner Lauterbach gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerin in Deutschland. Nun schwärmt er von einer Kollegin, mit welcher er schon lange Zusammenarbeit.

Der Schauspieler war schon in unzähligen Produktionen zu sehen. Mit stand er oft gemeinsam vor der Kamera - am Mittwoch sind die beiden in dem -Film "Unzertrennlich nach Verona" zu sehen.

Enge Freundschaft mit Veronica Ferres

Im Laufe der Jahre hat sich zwischen den beiden auch eine enge Freundschaft entwickelt. Veronica ist mein Schmuckstück, basierend auf unserem gemeinsamen Film "Unter deutschen Betten" (2017), und so begrüße ich sie auch. Bussi und das war's", sagt Heiner Lauterbach gegenüber dem "Stern". "Das kann man so sagen. Mehr oder weniger intensiv sind wir seit dem Film "Das Superweib" (1996) befreundet", so der Schauspieler weiter.

Heiner Lauterbach und Veronica Ferres waren sogar schon gemeinsam im Urlaub. "Grundsätzlich sollte man Beruf und Privat trennen, aber mit Veronica unternehmen wir hin und wieder Dinge gemeinsam. Wir waren auch schon gemeinsam im Urlaub", erzählt er.