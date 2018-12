Heino: Das ist der wahre Grund für sein Karriere-Aus!

Oh je, es wird nicht ruhig bei Heino. Erst vor einigen Wochen erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass der Star seine Karriere an den Nagel hängen möchte. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Wie Heino vor einigen Wochen berichtete, startet der Sänger im kommenden Jahr seine große Abschiedstour, um seinen Fans ein letztes Mal die Chance zu geben, ihn live bewundern zu können. Die Gründe für sein Karriere-Aus waren dabei jedoch lange unklar - bis jetzt!

Heino: Emotionale Worte zu seinem Aus!

Darum will Heino in "Rente" gehen

Wie nun berichtet, habe es einen ganz einfachen Grund, warum er ab nächstem Jahr den wohlverdienten Ruhestand genießen möchte. So erklärt er gegenüber "Leute heute": "Ich fühle mich gar nicht wie 80, aber ich habe mir gesagt, irgendwann muss ja Schluss sein. Ich habe noch nirgendwo Wehwehchen, aber ich möchte nicht eines Tages von der Bühne getragen werden. Und ich möchte das für mich selbst entscheiden, wenn ich Schluss mache." Definitiv ehrliche Worte! Doch nicht nur seine Abschieds-Tour sorgt bei Heino momentan für jede Menge Aufregung. Auch sein 80. Geburtstag steht ihm nächste Woche bevor. Hat der Star für seinen großen Tag schon Pläne?

So zelebriert Heino seinen Geburtstag

In einer Woche feiert Heino seinen 80. Geburtstag, der schon jetzt von Heinos Ehefrau Hannelore bis in letzte Detail geplant wird. So verrät der Sänger: "Das macht im Grunde genommen alles Hannelore. Und ja, ich meine, 80, der liebe Gott hat mich ja bis jetzt frisch gehalten. Und ich hoffe, dass ich die 80 erst mal werde, ist ja nächste Woche. Aber ich finde mich gesund. Ich bin fit und bin, ja, noch gut dabei." Ebenfalls fügt er über die genauen Pläne zu seinem Ehrentag hinzu: "Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass die Hannelore einen Flug gebucht hat. (...) Wir fliegen weg, ich weiß auch nicht, wohin, und das ist dann ihr Geschenk an meinem Geburtstag."