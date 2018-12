Heino: Emotionale Worte zu seinem Aus!

Reddit this

Oh je! Was für emotionale Worte von Schlager-Legende Heino!

Erst vor einigen Tagen erschütterte seine Fans mit der traurigen Nachricht, dass er im nächsten Jahr ein aller letztes Mal auf große Tour geht. Nun die nächsten Neuigkeiten von dem Schlagerstar!

Heino: Todes-Drama!

Heino spricht über seine letzte Tour

Wie Heino nun verrät, möchte er seine letzte Tour dazu nutzen, um sich bei seinen Fans für die vergangenen Jahre zu bedanken. So erklärt er bei "2018! Menschen, Bilder, Emotionen": "Die allerletzte Tour! Das ist eine Rocktour, die ich mir... Ja, ich möchte mich bei meinen Fans bedanken, die mich 60 Jahre betreut haben. Und ohne meine Fans würde ich jetzt nicht hier vor dir stehen. Und ja, es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich bleibe noch ein bisschen bei euch, aber gesund!" Was für rührende Worte. Doch will Heino wirklich für immer "Lebewohl" sagen?

Steht Heino hinter seinem Aus?

Obwohl Heino aus der deutschen Schlagerwelt nicht wegzudenken ist, kommt ein "Comeback" für ihn nicht in Frage. So erklärt er weiter: "Die Gefahr besteht nicht! Oder es müsste der Himmel zusammenbrechen in Bad Münster Eifel, dann würde ich vielleicht noch mal ein bisschen machen. Aber im Grunde genommen, ich habe jetzt 60 Jahre erfolgreich gesungen, ich habe angefangen 1965 Volkslieder zu singen, man hat mich beschimpft, man hat mich belächelt, ja, und ich hab alles überstanden. Und jetzt bin ich noch gesund, stehe ich hier und ich freue mich - und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich 60 Jahre hier begleitet haben."