Heino: Er wagt einen Neuanfang mit 84 Jahren

Heinos Ehefrau Hannelore hat dagegen eine ganz klare Meinung: "Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, habe ich ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat." Sie wollte ihm ordentlich den Kopf waschen, doch Heino blieb bei seinem Plan. Zuspruch erhält er hingegen von Ballermann-Ikone Mickie Krause. Der findet es cool, von Heino gecovert zu werden. "Es macht mich stolz und glücklich", sagt Mickie. Und das obwohl Heino seine Musiker-Kollegen nicht mal nach deren Zustimmung für die Song-Nutzung gefragt hat.

Heino ist dafür bekannt, immer wieder neue Wege zu gehen. Auch ein Rock-Album hat er schon aufgenommen. Nun also der Ballermann. Ob der Schlagersänger aber irgendwann wirklich auf einer Bühne am Ballermann stehen wird, ist ungewiss. Trotzdem hat er schon eine Kampfansage an seine Kollegen: "Ihr könnt euch warm anziehen."

