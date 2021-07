Heino: Erschütternd, was er jetzt verkraften muss

"Ich habe das zerstörte Grab auf Fotos gesehen und der Anblick tut mir in der Seele weh", erzählt Heino traurig gegenüber der "BILD"-Zeitung. Da der Musiker sich aktuell in Österreich aufhält, konnte er sich noch nicht persönlich ein Bild von dem Chaos machen. Trotzdem sitzt der Schock tief. "Ich habe so oft mit meiner Frau Hannelore dort gestanden und gebetet. Es ist schlimm, dass die Totenruhe meiner Tochter durch die Flut so furchtbar gestört wurde."