Heino: "Es macht mich unglaublich traurig"

Gegenüber "RTL" lässt Heino seinen Gefühlen über die Hochwasserkatastrophe freien Lauf. So offenbart er: "Solche Bilder kenne ich noch als Kind, die ich mal mit Krieg miterlebt habe. Aber es macht mich unheimlich traurig. Und viele Existenzen werden sehr wahrscheinlich wieder draufgehen." Traurige Worte, die das Mitgefühl von Heino für die Opfer der Flutkatastrophe zum Ausdruck bringen. Doch damit nicht genug! Auch Heino selbst bangte während der Flut um Orte, die für ihn eine wichtige Bedeutung haben. So erklärt er über sein geliebtes Kurhaus in Bad Münstereifel: "Da ist noch alles so, wie ich es kenne, weil wir auch hoch liegen in Bad Münstereifel im Kurhaus. Und trotzdem ist die ganze Innenstadt, und da ist das Kurhaus ja auch mit so ein bisschen befallen." Einfach nur tragisch...