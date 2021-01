Heino: Krankheits-Schock! Es ist so traurig

Sein Kumpel Heino kann die tragische Nachricht immer noch nicht begreifen. "Mein lieber Siegfried, wie ich gehört habe, solltest du krank sein. Ich hoffe es ist nicht so", sagt er jetzt im Interview mit RTL. Gleichzeitig richtet er aufbauende Worte an den 81-Jährigen: "Wenn du wirklich im Krankenhaus bist, lass dich gut versorgen. Nimm den Rat der Ärzte an. Verlier den Mut nicht und wir sind alle bei dir. Vor allem Heino und Hannelore, deine besten Freunde."

Drama vor der Familienvilla in Cape Coral! Auf den Bildern im Video zeigt Schlagersänger Michael Wendler sein wahres Gesicht: