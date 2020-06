Heino postet ein süßes Kinderfoto

"Das Foto wurde 1946 bei meiner ersten heiligen Kommunion aufgenommen, ich war sieben Jahre alt. Unter'm Arm habe ich ein Gebetsbuch. Natürlich trug ich damals die dunkle Brille noch nicht. Und wie man sieht, hat sich auch mein Kleidungsstil seitdem ziemlich verändert", erklärte Heino gegenüber "bild.de".

Das Bild ist also schon stolze 69 Jahre alt! Was für eine Karriere er mal hinlegen würde, hat sich Klein-Heino damals sicher noch nicht träumen lassen. Trotzdem erkennen ihn die Fans gleich wieder. "Sie sehen schon aus wie Heino. Wahnsinn", "Kaum verändert", "Toll, und so gut angezogen. Sind Sie ja jetzt immer noch", lauten die Kommentare.