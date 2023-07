Heino: Herz-Schock! Große Sorge um den 84-Jährigen

In der Vergangenheit musste Heino eine schwere Zeit durchstehen. Kurz vor dem Start einer Deutschlandtour erlitt er einen Kollaps und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Diagnose der Ärzte zeigte eine Verengung der Herzkranzgefäße, was dringend eine Operation erforderte. Doch Heino entschied sich damals gegen den Eingriff und wählte stattdessen eine Herzkur in einer Rehaklinik unter ärztlicher Aufsicht.