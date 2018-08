Heino: Todes-Drama!

Große Trauer bei Schlager-Ikone ! Der 79-Jährige trauert um seinen besten Freund Dieter Wolf!

Heino: Dramatische Neuigkeiten um den Schlager-Star!

Heino in großer Trauer

Heino und Dieter Wolf lernten sich bereits in den 60er Jahren kennen. Beide gründeten nur wenig später eine Band. Doch sie waren mehr als nur Bandkollegen. Über die Jahre wurden sie zu besten Freunden. Bis heute!

Jetzt trauert Heino um seinen besten Kumpel, der im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

Dieter Wolf nahm sich das Leben

Wie "Bild" berichtet, nahm sich Dieter Wolf gemeinsam mit seiner Frau Heidi das Leben. Sie sollen sich mit Schlaftabletten und giftigen Gasen getötet haben. Heidi soll ein unheilbares Rückenleiden gequält haben. Hat sie es am Ende nicht mehr ausgehalten?

Heino kann nicht glauben, dass sein bester Freund und seine Frau jetzt nicht mehr da sind. "Ich bin so traurig, ich kann es nicht in Worte fassen. Dieter und mich verband so viel. Wir haben früher alles gemeinsam gemacht. Dass er so aus der Welt gegangen ist – das schockt mich zutiefst", erklärt er gegenüber "Bild". Er hat nichts von dem Vorhaben geahnt. "Ich konnte ja nicht ahnen, was die beiden vorhatten. Es ist traurig, was Dieter gemacht hat. Aber ich verstehe ihn auch. Er hat seine Frau über alle Maßen geliebt."

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.