Heino: Traurige Beichte! Es wäre fast vorbei gewesen

Wie Heino nun berichtet, haben ihm die letzten Monate ganz schön zugesetzt! So musste er sich auch immer wieder dazu zwingen, nicht in einen "Corona-Blues" zu verfallen. Gegenüber "ARD"-Brisant erklärt er: "Die ganze Zeit, wo ich nichts gemacht habe, habe ich faul herum gelegen zum größten Teil. Und dann nimmt man auch ein bisschen zu, passt in die Klamotten nicht mehr. Dann ist man träge, wenn man von morgens bis abends Fernsehguckt hatte ich auch keine Lust." Doch damit nicht genug! Wie Heino traurig ergänzt, musste er sich regelrecht dazu zwingen, seine Stimme zu trainieren, bevor er sie fast verloren hätte: "Ich bin dann in mein Musikzimmer hochgegangen, habe Gitarre gespielt, habe mir wieder etwas Neues ausgedacht, habe die Stimme trainiert. Und die Stimme muss man eh jeden Tag trainieren, es sind ja Muskeln, die müssen bewegt werden. Und wenn ich einen Muskel nicht bewege, geht die Stimme weg und dann war es das." Jedoch konnte Heino zum Glück diese schlimme Zeit mittlerweile hinter sich lassen und guckt wieder positiv in die Zukunft!