Heino: Trauriger Abschied von dem Schlagerstar!

Reddit this

Welch traurige Nachricht von Schlagerstar Heino. Obwohl der Sänger seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene ist, kündigt er nun sein trauriges Aus an. Doch warum?

und die Schlagerszene gehören zusammen, wie der Star und seine schwarze Sonnenbrille - bis jetzt. Wie der Sänger nämlich nun verkündet, will er den Schritt in den wohlverdienten Ruhestand wagen. Für seine Fans ein absoluter Schock! Doch bevor Heino seine Karriere endgültig an den Nagel hängt, hat er noch einiges vor!

Heino: Todes-Drama!

Heino fällt der Abschied nicht schwer

Wie Heino berichtet, wäre er bereit dafür, um sich aus der Öffentlichkeit zurück zu ziehen. So erklärt der Sänger gegenüber "Super Illu": "Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit meinem Enkel verbringen zu können." Ebenfalls fügt er hinzu: "Der ist 21 und auch sehr musikalisch unterwegs: Er studiert Gesang und Gitarre." Welch schöne Aussichten. Wer jetzt jedoch denkt, dass sich Heino einfach so von seinen treuen Fans verabschiedet, liegt definitiv falsch...

Heino hat noch einiges vor

Zu seinem Abschied hat Heino ein Album geplant, welches unter dem Titel "...und Tschüss" am 23. November erscheinen soll. Auch eine Tour ab März soll Heinos Fans nochmal die Möglichkeit geben, sich von ihrem Idol verabschieden zu können.