Heino & Hannelore: Bittere Beichte nach 41 Jahren Ehe!

Wie Hannelore nun berichtet, können bei ihr im Streit auch manchmal alle Sicherungen durchbrennen. So erklärt sie bei "Leute heute": "Doch, da fliegen schon die Fetzen! Schon manchmal haben wir was aus dem Fenster geschmissen, gebe ich zu." Doch Heino lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. So erklärt er: "Ja. Ich nehme das nicht so ernst." Seine Hannelore kann er damit jedoch nicht beruhigen: "Und das - manchmal bringt mich das auf die Palme, das ihn nichts aufregt!" Ehrliche Worte, die definitiv intime Einblicke in das Eheleben der beiden geben. Doch ihre Fans können unbesorgt sein, die beiden sind -trotz Streits- immer noch so verliebt wie am ersten Tag...