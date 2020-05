Heino und Hannelore: Jubel-News nach 41 Ehejahren! Ihr größter Traum wird wahr

Reddit this

Sie sind wohl das beste Beispiel dafür, dass man es als Ehepaar sehr wohl „für immer“ miteinander aushalten kann. Denn seit über vier Jahrzehnten gehen (81) und Hannelore (77) bereits gemeinsam durchs Leben. Für viele Verheiratete oder solche, die es noch werden wollen, sind sie echte Vorbilder. Anfang April feierten die Eheleute ihren 41. Hochzeitstag – durch die aktuelle Lage aber leider ruhiger als sonst: „Hannelore und ich haben uns eine Flasche Wein aufgemacht und ganz gemütlich zu Hause in unserer Wohnung auf 41 glückliche Ehejahre angestoßen“, so der Sänger.

Für das Paar, das zur Corona-Risikogruppe zählt, aber nicht weiter schlimm – Hauptsache, es konnte zusammen sein: „Mit Hannelore ist es überall schön. Sie ist die Liebe meines Lebens und macht mich auch nach so vielen Jahren jeden Tag glücklich“, sagt Heino dankbar. Was für eine romantische Liebeserklärung!

Heino und Hannelore haben große Pläne

Seine Liebste hat gerade eine Lungenentzündung überstanden, daher ist der Musiker besonders froh, dass es Hannelore wieder gut geht. Sobald sich die gesamte Lage weltweit wieder beruhigt hat, will das Duo sich einen lang ersehnten Traum erfüllen: Es will nämlich endlich seine Hochzeitsreise nachholen!

Kaum zu glauben, aber nach ihrer Trauung am 3. April 1979 hatte das Paar noch keine Zeit zu flittern. Immer wieder kamen wichtige Termine dazwischen, immerhin ist Heino als Musiker viel unterwegs. Damit soll jetzt aber endlich Schluss sein!

Heino und Hannelore: Bittere Ehe-News nach 40 Jahren!

Wohin die nachgeholten Flitterwochen gehen sollen, wissen sie auch schon ganz genau: nach Frankreich, genauer gesagt in die Stadt der Liebe! „Ich war noch nie in Paris“, erzählt Heino melancholisch. „Mit Hannelore in die Stadt der Liebe, darauf freue ich mich sehr“, verrät er schon voller Vorfreude. Der Besuch des Eiffelturms, ein bisschen Kultur im Kunstmuseum Louvre, ein Spaziergang auf den Champs-Élysées und viele romantische Momente zu zweit. Das klingt doch wirklich fantastisch!