Heino & Hannelore: Plötzlich hat das Schicksal auch bei ihnen zugeschlagen

Der Aufreger dabei: Heinos neustes Album! Auf dem hat er nämlich unter anderem den Ballermann-Hit "10 nackte Friseusen" von Mickie Krause gecovert und damit bei Hannelore für absolutes Entsetzten gesorgt! Gegenüber "Bild" gibt sie deshalb auch deutlich zu verstehen: "Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, war ich entsetzt und habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat". Hannelore ergänzt: "Wie kommt er in seinem Alter auf solche Ideen?!" Autsch! Klingt ganz danach, als ob das Schicksal die sonst so harmonische Ehe von Heino und Hannelore ganz schön auf die Probe stellt! Und wie denkt der Volksmusiker über die Stichelei seiner Ehefrau? Im Gespräch mit "RTL" gab er neulich erst zu verstehen: "Ich habe immer das gemacht, was mir gefällt und wo ich gesagt habe: Das könnte ich auch singen und da stehe ich hinter." Oh ha! Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es für die beiden weitergeht ...

