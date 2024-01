Heinz Hoenig: Große Sorge! Wie soll es das nur schaffen?

Denn kürzlich wurde schon beim großen Promi-Special der ARD-Show "Gefragt – Gejagt" deutlich, dass es dem sonst so dynamischen TV-Star nicht gut zu gehen scheint: Sein Gesicht war fahl und eingefallen, sein Blick leer und teilnahmslos. "Er hat sehr abgenommen. Hoffentlich ist er nicht krank", kommentierte ein Zuschauer im Netz. Berechtigte Sorgen! Wie soll er den Alltag unter härtesten Bedingungen im australischen Busch mit wenig Essen, Hitze und harten Prüfungen überstehen? Warum tut er sich das nur an? Braucht er die Finanzspritze? Denn ein Leben mit zwei Kindern ist teuer – und die Gage bringt da wahrscheinlich Erleichterung. Richtig informiert scheint sich Heinz Hoenig über "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auch nicht zu haben. "Ich weiß nicht, was da kommt, wer da mitmacht und was da überhaupt los ist." Na, da hätte er lieber noch mal etwas intensiver recherchiert …

