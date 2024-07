Heinz Hoenig: Neues Gesundheits-Update macht Hoffnung! Ehefrau Annika packt aus

Die Sorge um Heinz Hoenig (72) ist schon seit Wochen sehr groß. Der Schauspieler liegt seit Ende April im Krankenhaus und kämpft sich dort langsam ins Leben zurück. Er musste sich nicht nur einer Speiseröhrenoperation unterziehen, sondern wurde zwischenzeitlich sogar in ein künstliches Koma verlegt. Besonders bitter: Da er nicht krankenversichert ist, muss er für jeden Tag auf der Intensivstation tief in die Tasche greifen. Viele Fans haben sich bereits an der Spendenaktion beteiligt, die ihm dabei helfen soll, die Rechnungen zu bezahlen. Und für all seine Supporter gibt es jetzt sogar eine gute Nachricht ...