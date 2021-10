Heinz Lieven: Der Schauspieler ist tot

Heinz Lieven stand für zahlreiche TV-Produktionen vor der Kamera. Er wirkte unter anderem in "Tatort"-Folgen mit und war in Serien wie "Adelheid und ihre Mörder", "Neues vom Süderhof", "Küstenwache", "Notruf Hafenkante" oder "Großstadtrevier" zu sehen. Und auch in internationalen Produktionen machte er sich einen Namen - darunter "Mitten im Sturm" (2009), "Remember" (2015) und Paolo Sorrentinos "Cheyenne - This Must Be the Place" (2011) mit Sean Penn. "Für mich ist es absolut grandios und schier unglaublich, noch einmal die Chance zu bekommen, in einer Produktion solchen Kalibers eine solche Rolle spielen zu dürfen", sagte der Schauspieler damals über seine Rolle in "Cheyenne – This Must Be the Place".