Heiße Urlaubsgrüße: Lilly Becker lässt ihre Brüste blitzen

Während andere nahezu täglich auf aktiv sind, hält sich seit einigen Wochen lieber etwas zurück. Wenn sie allerdings mal ein Foto von sich postet, lässt die 42-Jährige meistens überraschend tief blicken!

Lilly Becker: Heißes Underboob-Foto

Besonders aufmerksame Fans bekommen in Lillys Instagram-Story auch ziemlich viel nackte Haut zu sehen. Die Ex von gönnt sich gerade eine sonnige Auszeit in Miami und zeigt sich von ihrer freizügigen Seite. Besonders ihr neuestes Underboob-Pic hat es in sich! Die dunkelhaarige Schönheit beugt sich im Bikini über die Kamera – ein Anblick, der so manche Männerherzen höher schlagen lassen dürfte.

Lilly Becker zeigt sich von ihrer freizügigen Seite: Instagram/@lillybeckerofficial

Die Trennung von Boris war für Lilly schwierig und emotional. Umso schöner ist es, dass sie nun endlich wieder erholt und glücklich wirkt!