Heißer Trend: Einhorn-Sex!

Am Einhorn kommt heutzutage niemand vorbei. Ob Einhorn-Puschen, Tassen, Haarreifen oder sogar Kondome - das Fantasiewesen ist einfach überall. Und jetzt eben auch im Schlafzimmer.

Sex-Trend: Einhorn

Wie die britische Seite "The Sun" berichtet, ist der neuste Trend im Bett nämlich Einhorn-Sex. Ja, richtig gelesen. Doch keine Sorge, dabei ist nicht etwa ein skurriler Horn-Dildo oder ein verrücktes Kostüm gemeint, dass sich der Partner drüberzieht. Nein, es geht um die Einhorn-Position!

Einhorn-Sex: So geht es...

Dabie liegen beiden Partner seitlich in der Löffelchenposition. Die Beine des Mannes sind ein wenig auseinander und berühren sich nur an den Knöcheln. Die Frau legt ihr oberes Bein hoch, so dass der Mann sie am Knöchel fassen kann und sie das Bein in der Kniekehle halten kann. Dann kann sich die Frau genüßlich zurücklehnen...

Wenig Aufwand für ganz viel genuß. So darf das süße Einhorn endlich auch ins Schlafzimmer...