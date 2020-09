Helen Reddy: Die Sängerin ist tot

Helen Reddy war nicht nur eine erfolgreiche Musikerin - sie verkaufte unfassbare 25 Millionen Platten - sondern auch Schauspielerin und auch überzeugte Aktivistin.

Ihr Song "I am Woman" wurde in den 70ern zum Motto vieler feministischen Demonstrationen. Und auch heute klingt der Song vielen noch in den Ohren. Nicht allein deswegen, weil er sogar im Kinofilm "Sex and the City 2" eine Rolle spielt. Dort singen Carrie, Miranda, Charlotte und Samantha das Lied in einer Karaokebar und bringen die Zuschauer zum Jubeln. Denn auch viele Jahrzehnte nach der Veröffentlichung bleibt die Message des Songs unantastbar.

Und so bleibt auch Helen Reddy für immer unvergessen.

