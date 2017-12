Helena Fürst & Ennesto Monte: Sie sind wieder ein Paar!

Erwischt! Exklusive "Closer"-Fotos zeigen das Ex-Paar beim innigen Spaziergang. Da geht doch wieder was...

Das ist wirklich die Liebes-Überraschung schlechthin: Ennesto Monte und Helena Fürst sind wieder ein Paar. Gemunkelt wurde schon länger, jetzt ist es offiziell: Die beiden wurden in ganz eindeutiger Situation beim Pärchen-Spaziergang abgelichtet.

Helena Fürst und Ennesto: Liebescomeback

Sie waren DAS Chaos-Pärchen und brachten Deutschland mit ihrer Beziehung aus Zickereien, Beschimpfungen und Versöhnungen zur Verzweiflung. Doch das RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ war dieses Jahr dann auch für Helena Fürst (43) und Ennesto Monte (42) zu viel. Trennung! Böse Vorwürfe! Kontaktsperre! Doch aktuelle "Closer"-Fotos zeigen, dass all das wohl vergessen ist. Denn im Schneegestöber auf den Straßen Frankfurts wirken beide wieder total glücklich: Sie hakt sich bei ihm ein, er zeigt sein Irokesen-Lächeln. Wenig später umarmt sie ihn innig, genießt seine Nähe. „Es wirkte, als wären sie nie getrennt gewesen“, schildert der Fotograf seine Eindrücke vor Ort.

Ennesto und Helena wollen Weihnachten zusammen feiern

Von so intensivem Kontakt war zuletzt bei beiden keine Rede. „Ich will in Frieden auseinandergehen“, betonte Helena zuletzt. Und Ennesto drückte es noch deutlicher aus: „Ich bin durch mit dieser Frau und genieße jetzt mein Leben wieder.“ Dementsprechend glänzte Ennesto Monte auch auf diversen Promi-Partys mit bestem Balz-Verhalten. Währenddessen zog sich Helena etwas aus den Medien zurück, eine geplante Selbst-Versteigerung zu einem Date sagte sie dann doch wieder ab. Weil ihr Herz wieder für Ennesto schlägt? Fest steht: So happy sah man beide in der Öffentlichkeit nur gaaaanz selten. Auf Anfrage schweigen beide. Doch ein Freund der beiden verrät: „Sie feiern Weihnachten zusammen.“ Das Fest der Liebe – im doppelten Sinne...