Julian Evangelos Diebold und Stephanie Schmitz sind im "Sommerhaus der " ausgeschieden. Ins Finale hat es das " "-Paar nicht geschafft.

Zuletzt sorgte Julian vor allem für Schlagzeilen, nachdem er in der -Show in Tränen ausgebrochen ist. Mit den anderen Kandidaten standen sie zuletzt aufs Kriegsfuß. "Also Micaela und Felix, sag ich ganz ehrlich, die sind unten durch. Die sind emotionslos, geldgeil und ekelhaft", so Stephanie Schmitz.

Helena Fürst teilt aus

"Ich glaub' den anderen ist nicht mehr zu helfen. Ich würde die einfach sich selbst überlassen", teilt sie weiter aus. Das Gejammer nicht nur für Spott bei den anderen Kandidaten, sondern auch ehemaligen "Sommerhaus"-Teilnehmerin - wie beispielsweise .

Einen bissigen Kommentar konnte sich die Ex-Freundin von Ennesto Monte nicht verkneifen: "Ohhh, die waren so pöse zu euch. Also das war noch nichts, kleiner Tipp sucht euch wieder einen normalen Job. Besser ist es!", schrieb sie bei .