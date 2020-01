Helena Fürst: Knallharte Abrechnung mit dem Dschungelcamp!

Vor wenigen Tagen packte in einem Video aus und verriet, was im wirklich hinter den Kulissen passiert. Nun zieht auch nach und lässt kein gutes Haar an der -Show!

Abrechnung mit dem Dschungelcamp

Helena war 2016 im australischen Dschungel und wurde dort schnell zur Nervensäge der Staffel ernannt – so wie derzeit auch . „Die Zuschauer erhalten einen Teilnehmer zum Fraß vorgeworfen, das ist der Antiheld. Ich war der Antiheld in meiner Staffel“, erklärt sie gegenüber BILD. „Aus 24 Stunden werden täglich ein bis zwei Stunden geschnitten und gesendet, die dann das Bild einer Person ergeben und zwar das, das am meisten Quote bringt.“

Auch heute leidet Helena noch unter dem Image, das sie durch die Show erhielt. „Kein Sender der Welt darf diese Macht haben, jemanden so nachhaltig kaputtzumachen, ohne die Konsequenzen zu tragen. (...) Ich wünsche mir ein normales Leben zurück“, erklärt sie geknickt. Aufträge bekomme sie seit ihrer Teilnahme kaum noch. „Die Folgen waren erhebliche finanzielle Verluste – die haben mich finanziell ausbluten lassen – Aufträge verpufften, es gipfelte in Morddrohungen, Rufmord, Hass und Verleumdung der übelsten Sorte. Ganz ähnliches passiert Danni Büchner gerade!“

Von den Vorwürfen will allerdings nichts wissen. „Wir haben sie genau so dargestellt, wie sie war“, stellt ein Sprecher des Senders dem Blatt gegenüber klar. Was Daniela Büchner wohl zu den Dschungelcamp-Folgen sagen wird, sobald sie diese im Fernsehen sieht? Vor kurzem beschwerten sich ihre Kinder bereits öffentlich über die schlechte Darstellung ihrer Mutter. Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen…

