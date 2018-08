Helena Fürst: Neues Liebesglück!

Ist endlich über ihren Ex Ennesto Monté hinweg? Erst kürzlich steckte sie im totalen Gefühlschaos. Jetzt scheint sie endlich wieder glücklich zu sein. Hat etwa ein neuer Mann damit zu tun?

Helena Fürst: Trauriges Liebes-Drama!

"Liebe kann alles verändern"

In den letzten Tagen postete sie immer wieder geheime Liebesbotschaften auf ihrem -Account. "Liebe kann alles verändern, nur die Kraft der Liebe macht alles bunt", schrieb sie zu einem herzgeformten Blatt. Doch damit nicht genug! "Wenn du gar nicht mehr abwarten kannst, ihn in deinen Armen zu halten. Wenn du so vor Verlangen und Sehnsucht brennst, dass es weh tut. Das ist wahre Liebe" und "Dein Strahlen lässt jeden Mond erhellen. Hoffentlich bis zum Ende der Zeit", kommentierte sie weitere Bilder.

Helena Fürst: Sie packt über Ennesto Monte aus!

Helena litt lange unter der Trennung von Ennesto

Wenn das mal keine eindeutigen Zeichen sind! Helena scheint frisch verliebt zu sein. Doch wer ist der neue Mann in ihrem Leben? Damit hält sich die "Fürstin" noch bedeckt. Nur ein Liebescomeback mit Ex Ennesto ist unwahrscheinlich. „Ein Jahr ist es genau her, ‚Sommerhaus der ‘ in Portugal. Genau diese Zeit habe ich gebraucht, um das alles mit Ennesto Monté zu verdauen. Im Sommerhaus und danach sind Sachen passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Ennesto ist ein guter Kerl, ich hatte im Sommerhaus einen guten Grund sehr sauer auf ihn zu sein. Manchmal habe ich ihn bestimmt so vor den Kameras provoziert, dass er ausgerastet ist“, sagte sie noch kürzlich in einem Interview.