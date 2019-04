Helena Fürst: Traurige Beichte nach dem "Dschungelcamp"

Es gibt , für die das „ “ zum absoluten Segen wurde. So konnte durch die Teilnahme beispielsweise seine hohen Schulden abbezahlen, die ihn schon seit Jahren begleiteten. Doch während er von der Show profitierte, gibt es auch -Camper, die sich im Dschungel eher unbeliebt machten.

Helena Fürst wurde zu "Höllena"

Zu ihnen gehört . Die „Anwältin der Armen“ war den Zuschauern plötzlich als nervige und zickige Quasselstrippe bekannt, die am Lagerfeuer alle in den Wahnsinn trieb. Nicht unbedingt das Image, das die 45-Jährige sich gewünscht hat. „Die Marke Helena Fürst wurde im Dschungel durch zerstört“, sagt sie im Gespräch mit „BILD“. „Egal was danach kam, ich wurde in der Presse zerstört!“ Daran sei vor allen Dingen der Schnitt schuld gewesen.

Seit ihrer Teilnahme an der Show muss sie außerdem ihren Wohnort geheim halten: „Mir rennen die Irren nach dem Dschungel nur so hinterher!“ Seit einigen Wochen versucht Helena sich deshalb über Skype als Promi-Coach. Irgendwie muss sie ja schließlich Geld verdienen. „Mich stellt doch kein normaler Mensch mehr ein“, ist sie sich sicher.