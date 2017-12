Helena Fürst: Verzweifelter Kampf ums Überleben!

Alles für die Schönheit! Um sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen, legte sich Helena Fürst vor einiger Zeit unters Messer. Und diese Entscheidung hätte sie fast mit dem Leben bezahlt!

Helena Fürst: Blutvergiftung!

Helena Fürst hat sich einer Bauchdecken- und einer Oberschenkel-Straffung unterzogen. "Ich stand kurz davor, das Zeitliche zu segnen. Die OPs im Februar waren an empfindlichen Stellen, die Wunden am Bauch und an den Oberschenkeln platzten wieder auf und ich bekam eine schwere Blutvergiftung", erklärt Helena Fürst im Interview mit "Bunte".

Doch Helena Fürst hat die schwere Zeit zum Glück überstanden. Doch auch wenn der Schock sicherlich noch tief sitzt - gelernt hat sie offenbar nichts daraus!

Helena Fürst: Weitere Beauty-Eingriffe

Von Beauty-Eingriffen will Hekena Fürst aber trotzdem nicht die Finger lassen. Auch, wenn sie sich dafür nicht mehr operieren lassen will. "Ich möchte mir das Gesicht straffen lassen und einen runderen Popo. Meiner ist so flach", erklärt sie weiter.