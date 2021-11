Helene Fischer: Alkohol-Beichte der Sängerin!

Die Sängerin zeigt sich in "Helene Fischer – ein Abend im Rausch" von ihrer privaten Seite. "Ich liebe Sonntage. Bin an einem Sonntag geboren. Keiner nervt oder ruft an. Ich liebe es, spazieren zu gehen, lecker zu kochen, lange zu schlafen. Da wird auch gelümmelt. Der pure Genuss", sagt sie laut der "Bild"-Zeitung in der Show.