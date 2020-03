Helene Fischer: Alles aus und vorbei! Sie steht vor den Scherben ihres Traums

Es herrscht Ausnahmezustand auf der ganzen Welt! Da bleibt auch eine (35) nicht verschont. So lange, so intensiv hatte sie sich auf ihr Comeback vorbereitet, wollte ihren Anhängern besonders viel bieten, um sie für ihre lange Auszeit zu entschädigen. Und dann wurden ihre Konzerte abgesagt. Natürlich geht die Gesundheit vor, trotzdem sind nicht nur die Fans bitter enttäuscht – aktuelle Fotos zeigen auch die Schlagersängerin emotional aufgewühlt.

Es sollte die umjubelte, lange erwartete Rückkehr auf die ganz große Bühne werden, das Comeback einer Ikone, dem Millionen entgegenfieberten und gewiss auch Helene selbst. Doch wegen eines Fiebers ganz anderer Art platzte nun dieser schöne Traum: Das Open-Air-Event am 4. April im österreichischen Bad Hofgastein darf nicht stattfinden, teilt das Schicksal zahlloser anderer öffentlicher Veranstaltungen in Zeiten von Corona. Eigentlich hatte Helene in dem kleinen Örtchen vor 35.000 Fans auftreten wollen, das Konzert war bereits so gut wie ausverkauft, die Erwartung so hoch wie die Vorfreude. Doch dann musste Veranstalter Klaus Leutgeb die bittere Wahrheit verkünden.

Helene Fischer muss ihr Comeback verschieben

„Helene Fischer und wir bedauern die Absage zutiefst“, erklärte er. „Jedoch steht hier die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle.“ Auch wenn das nicht nur die einzig verantwortungsvolle, sondern auch amtlich verordnete Entscheidung war, dürfte sie den Star des Abends, der mit so viel Schwung durchstarten wollte, erst mal emotional aus der Kurve geworfen haben. Jedenfalls wirken Helene und auch ihr Lebensgefährte Thomas (34) auf neuen Fotos, die sie in einem Shuttle am Münchner Flughafen zeigen, extrem aufgewühlt. Es ist ein scheinbar unbeobachteter Moment, in dem die Sängerin sorgenvoll mit ihrem Freund spricht, während er sie offenbar zu beruhigen versucht. Immer wieder fasst sich Helene mit einer verzweifelt anmutenden Geste an die Stirn. Offenbar hat die Situation sie genauso kalt erwischt wie Millionen andere Menschen.

Helene Fischer: Eiskalt ausgetauscht! Ihr Freund hat schon eine Neue

Wer hätte noch vor ein paar Wochen damit rechnen können, dass all ihre Comeback-Träume durch eine rasant um sich greifende Pandemie zerstört werden? Und Helene muss sich nicht nur für ihre zahllosen Fans ärgern, die sich so gefreut hatten. Sondern auch um all die Zeit und Arbeit, die in die Organisation des Konzerts geflossen sind. Für die Show wäre eine gigantische Bühne am Fuß der Schlossalmbahn aufgebaut worden. Mehr als 1.500 zusätzliche mobile Toiletten sollten aufgestellt werden. Auch der Security-Aufwand wäre rekordverdächtig gewesen: Gleich drei Hubschrauber sollten die Lage aus der Luft sondieren, mögliche Risiken frühzeitig erkennen.

Und auch der Folge-Auftritt einen Tag später beim „SnowpenAir“ in der Schweiz wurde abgesagt. Vorerst wird es keine Gelegenheit für Helene geben, sich live vor ihrem Publikum zu präsentieren. Und nicht nur das! Auch die Veröffentlichung ihres angeblich für Herbst geplanten Albums könnte nun gefährdet sein, denn wie soll sie in derart unruhigen Zeiten in Ruhe im Studio an neuen Songs feilen? Zum Glück stärken ihre Anhänger ihr den Rücken, schluckten ihre Enttäuschung herunter und verkündeten gleich nach der Absage: „Die Gesundheit steht bei JEDEM an erster Stelle! Das geht einfach vor…!“ Wie schön, dass Helene sich auch in schwierigen Zeiten auf das Verständnis ihrer Fans verlassen kann.

Eiskalt ausgetauscht! Helenes Freund hat schon eine Neue! Im Video erfahrt ihr mehr: