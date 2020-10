Helene Fischer: Also doch! Zauberhafte Neuigkeiten von der Schlager-Queen

Doch ein Fest ohne Helene wird es nicht geben. Das ZDF zeigt am 25.12. „Meine schönsten Momente“, einen dreistündigen Zusammenschnitt aus ihren Shows. „Eine Spezialausgabe, wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat, vielleicht sogar mit mehr Highlights als in jeder anderen Ausgabe zuvor“, so die 36-Jährige.

Die Fans sind zwar traurig, einige verstehen auch nicht, warum Helene Fischer keine neue Show zeigt – nur in diesem Jahr eben eine Nummer kleiner. Doch viele haben Verständnis – freuen sich auf das „Best of“ zum Fest.