Helene Fischer: Angst um ihr Baby!

Was für ein Albtraum! Wie es Helene Fischer derzeit geht, lässt sich nur erahnen. Maskierte Männer mit schwarzen Sturmhauben sind in ihr Anwesen am Ammersee eingedrungen. Ausgerechnet in ihr neues Zuhause, dem ganz privaten Rückzugsort der Sängerin. Mit Sicherheit hat sie das in große Angst versetzt. Nachbarn beobachteten die unbekannten Täter morgens gegen sieben Uhr, wie sie über den hohen Zaun kletterten – und verständigten die Polizei. Ein Augenzeuge machte Fotos von einem der Einbrecher.

„Heute früh wurden der Einsatz-Zentrale zwei maskierte Männer gemeldet, die am Ammersee über einen Zaun gestiegen sein sollen“, bestätigt Pollizeisprecherin Nadine Hofmann "Das Neue Blatt". „Daraufhin sind mehrere Streifenwagen der zuständigen Polizeidienststelle hingefahren, haben das komplette Grundstück abgesucht, aber keine Feststellungen gemacht.“

Die Männer waren weg. Doch das Gefühl der Unsicherheit bleibt. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn die Verbrecher Helene in ihrem neuen Haus überrascht hätten. Zum Glück war sie nicht dort, noch ist ihre Villa im Bau. Doch die Sängerin ist mit ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel (35) auch immer wieder selbst vor Ort. Das hätte richtig schlimm enden können.

Helene Fischer muss ihre Familie schützen

Schließlich sorgt Helene sich nicht nur um sich, sondern auch um ihre kleine Familie. Ihre Beziehung mit Lebensgefährte Thomas ist das, was sich die 35-Jährige immer gewünscht hat. Sind sie und ihr Thomas etwa schon bald zu dritt? Offiziell ist bisher noch nichts bestätigt.

Auf jeden Fall soll ihr Nachwuchs einmal sicher und wohlbehütet aufwachsen können. Schon vor einiger Zeit schwärmte sie: „Wenn ich hoffentlich auch bald Kinder haben werde, dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und ganz viele Disney-Filme gucken.“

Ob sie das in ihrem neuen Haus allerdings noch so unbeschwert tun kann, ist fraglich. Ruhe, Abgeschiedenheit – und vor allem Sicherheit für ihre Familie. Das waren die Gründe, weshalb Helene das Anwesen am Ammersee gekauft hat. „Man merkt einfach, was man im Leben will und was einem ganz besonders wichtig ist. Und das sind die vielen kleinen Momente, die man eben auch zu Hause bei der Familie und so genießen kann“, sagte sie mal.