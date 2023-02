Helene Fischer: Angst um Tochter Nala! Ihre Ammersee-Villa ist nicht mehr sicher

Unter normalen Umständen greifen Füchse Menschen nicht an. Es sei denn, sie leiden an Tollwut (lat.: Rabies). Das allerdings kommt heutzutage selten vor. Das Risiko ist ein anderes. Bayern gilt offiziell als Gefährdungsgebiet: Jeder zweite Fuchs, der in der Gegend am Ammersee herumstreunt, ist Träger von hochgefährlichen Parasiten. Erkrankt der Mensch am Fuchsbandwurm, dessen Eier im Kot des Fuchses verbreitet werden, kann das tödlich enden. Larven können in Lunge, Gehirn und Leber eindringen. Besonders für die Kleinen eine tödliche Gefahr. Hat Helene die Warnungen ignoriert? Das wäre fatal.

Die Mütter in der Gegend sind in großer Sorge. Viele lassen ihre Kinder nicht mehr im Garten spielen. Eine Gemeinderätin forderte sogar im Bauausschuss der Region: Zäunt die Kinderspielplätze ein!

