Helene Fischer: Aus Liebe! Zurück in ihr altes Leben!

Für Helene Fischer hat sich in den letzten Monaten viel geändert. Doch offenbar vermisst die Schlagersängerin schon jetzt ihr altes Leben.

"In den letzten anderthalb Jahren hatte ich zwei tolle Tourneen. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen“, verkündete bei ihrem letzten Auftritt im Januar. Doch jetzt wurde bekannt, dass die Pause von Helene Fischer (34) bald beendet sein wird. Das bestätigte, dass die Sängerin ihre Weihnachtsshow auch in diesem Jahr präsentieren wird. Helene möchte vielleicht zurück in ihr altes Leben – zurück auf die Bühne. Dorthin, wo sie sich auskennt, wo sie von ihren Fans gefeiert wird. Gerade führt sie ein Leben abseits des Rampenlichts.

Sie scheint viel zu reisen, nach ihrem Winter-Urlaub in den Bergen ist sie jetzt angeblich in Südafrika. Sicher sehr erholsam, doch es wäre auch vorstellbar, dass sich Helene Fischer zurücksehnt ins Rampenlicht.

Helene Fischer will zurück auf die Bühne

Oder gibt es einen ganz anderen Grund für ihre Rückkehr auf die Bühne? Wenn die Aufzeichnungen im Dezember wäre, hätte sie knapp elf Monate Pause gehabt. Zeit, in der viel geschehen kann. Zum Beispiel könnte sich ihr Kinderwunsch erfüllen. Denn wie sagte die Sängerin selbst? „Wenn ich eines Tages ruhiger werde, möchte ich unbedingt Kinder!“ Und nun ist es zum ersten Mal ruhiger in ihrem Leben geworden. Ist die Zeit reif für ein Baby?

Ist es bald so weit, dass uns die Sängerin lachend verkündet: „Ja, ich bin schwanger.“? Wir wissen es nicht. Aber eines ist sonnenklar: Wäre es so, würden sich Fans, Freunde und Kollegen freuen.