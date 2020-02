Helene Fischer: Aus und vorbei! Ausgerechnet sie hat alles kaputt gemacht!

Arme ! Eigentlich könnte bei der Schlagerkönigin alles so schön sein. Doch währende Helene privat mit ihrem Thomas Seitel auf "Wolke 7" schwebt, läuft es beruflich überhaupt nicht rund. So muss sich Helene momentan immer wieder einer Reihe von harten Anfeindungen stellen. Doch warum?

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Jaa, es ist wahr!

Helenes Fans waren ihr stets treu

Das Helene Fischer stets auf eine riesen Fan-Base zurück blicken konnte, ist definitiv nichts Neues. Doch während die Sängerin sonst von ihren Anhängern umjubelt wurde, werden nun regelmäßig Stimmen laut, die Helene vorwerfen, dass sie sich immer mehr von ihrer Fan-Gemeinde distanziert und somit schuld daran ist, dass sie ihre treuen Anhänger verliert. Autsch! Doch damit nicht genug! Helene muss sich nicht nur schlimmen Vorwürfen stellen, sondern auch einer Reihe von fiesen Beleidigungen...

Helene wird böse angegriffen

Den letzten " "-Post von Helene Fischer nutzt nun ihre Community dazu, um einen Shitstorm nach dem anderen zu entfachen. So heißt es: "Wenn du keine Lust mehr hast, mit uns zu kommunizieren, dann gib ein Zeichen. So wissen wir, das du Sympathie verlierst" sowie "Tja die gute Dame hat alles erreicht, muss sich nicht mehr in der Öffentlichkeit oder bei ihren Fans blicken lassen! Erscheint ja auch nicht mehr zu ihren Fantreffen! Nur noch ausgewähltes Publikum! Wirklich schade!" Oh je! Was Helene darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...

Huch! So kennen wir ja gar nicht: