Wer kennt das nicht? Am Anfang einer Beziehung lässt die rosarote Brille selbst die schlimmsten Macken liebenswert erscheinen. Liebe vernebelt nun mal oft die Sinne… Doch genauso oft verblasst der rosa Schein schon nach wenigen Wochen, und erste Schatten fallen auf das neue Glück. Auch auf das von (34)? Ist das Glück mit ihrem Thomas Seitel (34) schon wieder vorbei? Sah man die beiden noch vor Kurzem verliebt im Skiurlaub in Südtirol und auf Bootstour in Südafrika, herrscht plötzlich Funkstille. Kein gemeinsames Foto, kein offizielles Wort gibt es von den beiden.

Es scheint, als habe Helene Fischer erkannt, wer der Mann an ihrer Seite wirklich ist: jemand, der seine Ex-Verlobte Anelia Janeva (36) für eine andere Frau verließ. Vielleicht jemand, der in Helenes Windschatten zum Erfolg fliegen will. Berühmt werden als Model und Akrobat… Das war ihm offenbar immer wichtig.

Hat sich Helene Fischer für den falschen Mann entschieden?

Sieht Helene das inzwischen auch so? Oft sind es ja gute Freunde, die einem die Augen öffnen. Und sie hat solche ehrlichen Freunde: Sängerin Maria Voskania, Tänzer und -Star Cale Kalay. Es scheint, als hätten sie Helene Fischer vorerst den Rücken gekehrt. Wohl nicht, weil sie Helene nicht mehr mögen. Vielleicht aber, weil sie wissen: ist nicht der Richtige für Helene. Beide sind nämlich auch schon länger mit Thomas’ Ex-Verlobter befreundet. Beide wissen aus erster Hand, wie er Anelia das Herz brach, wie er sie mit der Beziehung zu Helene schockierte. Sie gehen auf Distanz. Das dürfte einer sensiblen Frau wie Helene ziemlich zu denken geben. Besonders dann, wenn die erste Verliebtheit vorbei ist.

Helene Fischer: Schlimme Schicksalsschläge überschatten ihre Liebe

Helene will Kinder, wie sie schon so oft betonte. Doch der Vater dazu will gut gewählt sein. Er sollte treu sein, verlässlich, ehrlich, fürsorglich. Bringt Thomas Seitel diese Attribute mit?

(37) hingegen schon. „Er ist der starke Mann, bei dem ich mich fallen lassen kann“, schwärmte Helene. Wer weiß, vielleicht hat sie erkannt, wer richtig für sie ist? In den Händen welchen Mannes ihre Zukunft liegt...