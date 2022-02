Helene Fischer: Aus und vorbei! Ihre langjährige Beziehung liegt in Scherben!

Große Enttäuschung

Ob nun Gedankenlosigkeit, Absicht oder einfach nur unglückliches Timing dahintersteckt, ändert nichts am Ergebnis der musikalischen Überschneidung: Am Ende guckt die unbekanntere Sängerin in die Röhre. Zumal Helene diesmal sogar noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit zuteilwird als sonst, denn kurz vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking kürte die ARD ihren Song "Jetzt oder nie" zum offiziellen Hit der Übertragungen. Das heißt, jeder Fernsehzuschauer, der die laufenden Wettkämpfe im Ersten verfolgt, kriegt das Lied als Einspieler zu hören, und zwar immer wieder. Das dürfte den Verkauf der Single, die seit 4. Februar im Handel ist, noch mal weiter ankurbeln. Und natürlich beglückt der Song auch Millionen Helene-Fans, die seit Wochen auf ein Lebenszeichen von ihr gewartet haben.

Weniger glücklich kann sich ihre Freundin Maria Voskania schätzen, deren neues Album, an dem sie zwei Jahre lang gearbeitet hat, ebenfalls am 4. Februar veröffentlicht wurde – unter dem vermutlich schon lange geplanten Titel "Jetzt oder nie". Derselbe Erscheinungstag, derselbe Name … Natürlich kann das einfach Zufall sein. Doch wessen "Jetzt oder nie" in den Charts besser punkten wird, daran besteht wohl kein Zweifel. Eine bittere Enttäuschung für Maria, die sich wohl kaum mit dem olympischen Gedanken trösten wird, dass dabei sein alles ist …

