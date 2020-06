Helene Fischer: Aus und vorbei! Jetzt ist alles verloren!

Seitdem Helene Fischer bekannt gab, dass sie sich eine Auszeit nimmt, ist es still um sie geworden! Doch während ihre Fans anfangs noch voll hinter der Entscheidung von Helene standen, dass sie sich eine Pause gönnt, werden mittlerweile immer mehr Stimmen laut, die Helene deswegen in die Kritik nehmen. So muss sich Helene unter ihrem letzten Instagram-Post einer Reihe von Anfeindungen stellen, in denen ihre Fans ihren Unmut über die Auszeit von Helene äußern...