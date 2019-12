Helene Fischer: Aus und vorbei! Jetzt spricht sie Klartext!

Oh je! Damit haben die Fans von definitiv nicht gerechnet. Obwohl die Sängerin am 25.12. bei ihrer Weihnachts-Gala ihr Comeback feiert, redet sie nun über ihr Karriere-Aus…

Helene Fischer tat die Auszeit gut

In diesem Jahr war es still um Helene Fischer. Anfang 2019 kündigte die Sängerin ihrer Auszeit an und verabschiedete sich kurze Zeit später in den Urlaub. Eine Entscheidung, durch die Helene viel Kraft und Energie teilen konnte. So erklärt sie gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“: „Die Auszeit hat mir sehr geholfen, wieder in meine Mitte zurückzukehren. In den Jahren davor herrschte ja mit den zwei großen Tourneen am Stück und der permanenten öffentlichen Aufmerksamkeit fast durchgängig Ausnahmezustand bei mir. (...) Ich genieße es dann sehr, mir die Zeit für mich und meine Lieben zu nehmen, die ich sonst oft nicht habe. Das bedeutet gar nicht unbedingt, dass ich überhaupt nichts tue, aber ich übernehme in dieser Zeit wieder die 100-prozentige Hoheit über meinen Terminkalender.“ Doch jetzt der Schock! Wie Helene weiter erklärt, könnte sie sich mittlerweile auch einen Rückzug aus der Öffentlichkeit vorstellen…

Helene Fischer spricht über das Aus

Auch wenn Helene mittlerweile ein alter Hase im Show-Business ist, könnte sich die Sängerin gut vorstellen, aus dem Rampenlicht zu verschwinden. So entgegnet sie auf die Frage, ob für sie ein Rückzug aus dem Rampenlicht in Frage kommt: „Aus der großen Öffentlichkeit? Ja, und zwar von heute auf morgen, ohne Probleme. Ohne Musik? Niemals!“ Oh je! Vor allem für ihre Fans ein absoluter Schock! Vorerst müssen sich ihre Anhänger darüber jedoch keine Gedanken machen. So fügt Helene über das kommende Jahr hinzu: „Wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich immer ein paar Pläne in der Schublade habe. Was ich davon umsetze, werde ich auf mich zukommen lassen.“ Ihre Fans können also unbesorgt sein. Ihre Helene bleibt ihnen noch etwas erhalten - zum Glück!

